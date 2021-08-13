Россиян предупредили об особенностях возвращения из Египта домой

Российским туристам дали советы по успешному прохождению предполетных процедур в аэропортах Египта по возвращении домой. Об особенностях усиленных мер безопасности сообщается на сайте Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Туристов предупредили о нескольких этапах проверки: на входе в аэропорт у путешественников смотрят паспорт и авиабилет, второй раз процедуру повторяют на линии досмотра, перед стойкой регистрации. При этом отмечается, что сотрудники авиагавани могут досконально осмотреть содержимое багажа и ручной клади.

После прохождения регистрации туристов досматривают через рамки металлодетектора, а перед выходом в «стерильную зону» у россиян снова проверят паспорт и ставят на посадочный талон печать. Кроме того, на этом этапе у путешественников снова могут осмотреть ручную кладь.

Помимо прочего, эксперты порекомендовали проверить правильность штамповки египетской визы в паспорте — разрешение на пересечение границы должно стоять на визе. Пограничники могут обратить внимание на этот момент и отказать туристам в посадке на борт внутренних рейсов.

Специалисты напомнили, что россиянам для посещения Египта необходимо оформить однократную визу — ее стоимость составляет 25 долларов (1,8 тысячи рублей). Въездной документ не потребуется только тем, кто прилетает в Шарм-эль-Шейх не более чем на 14 дней и не собирается покидать территорию Синайского полуострова.

Ранее сообщалось, что для возвращающихся из Шарм-эш-Шейха и Хургады прямым рейсом в страну россиян подготовили 15 пунктов контроля и досмотра, причем часть процедур повторяется на разных этапах. В связи с этим для туристов подготовили отдельный коридор.

