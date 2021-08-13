Польский сенатор пожаловался на отказ во въезде в Россию

Вице-спикеру польского Сената Богдану Борусевичу (Bogdan Borusewicz) отказали во въезде на территорию России. Он пытался попасть на похороны друга и возмутился отказом, пишет «ИноСМИ».

Борусевич хотел вылететь на похороны Сергея Ковалева — ученого-биолога, советского диссидента, правозащитника, который был осужден на семь лет лагерей и три года ссылки за «антисоветскую пропаганду», а после занял пост первого российского омбудсмена и стал одним из авторов Конституции 1993 года.

«К сожалению, из польского посольства в Москве мне сообщили, что в Россию меня не впустят», — пожаловался сенатор. По его словам, тогда он впервые узнал, что с 2015 года ему запрещен въезд на территорию России.

Сергей Ковалев умер 9 августа на 92-м году жизни.