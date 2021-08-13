Студентка лишилась 20 тысяч рублей из-за горошины в холодильнике

Британская студентка забыла в холодильнике горошину и в результате лишилась залога, который оставляла при аренде дома. Об этом сообщает издание Daily Mirror.

По ее словам, когда она съезжала из дома, который снимала, его хозяин отказался возвращать 210 фунтов стерлингов (более 20 тысяч рублей). Он объяснил это беспорядком, который остался после ее отъезда: в пустом холодильнике лежала горошина, на ковре — маленькая бумажка, а в комнате — флакон из-под освежителя воздуха. Его возмутил даже осушитель воздуха в коридоре, хотя аппарат принадлежал ему самому.

Видео о придирках хозяина дома, опубликованное студенткой в TikTok, собрало более 700 тысяч просмотров и множество сочувственных комментариев. «Надеюсь, ты оспоришь это и вернешь свои деньги», — заявил один из пользователей. «Гарантирую, что горошина останется там до приезда следующих жильцов», — сказал второй юзер.

Ранее сообщалось, что неправильный горошек на тарелке вызвал чувство тревоги у пользователей Reddit и Twitter. Поводом для обсуждения стала картинка, на которой была изображена тарелка с картофелем фри и горошком, который многим комментаторам показался перевернутым.