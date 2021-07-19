Мужчина и его внучка нашли на улице крупную сумму денег и вернули владельцам

В Великобритании мужчина и его внучка нашли крупную сумму денег и вернули владельцам

Житель британского графства Мерсисайд и его внучка нашли на улице крупную денежную сумму и вернули владельцам. Об этом сообщает издание Wales Online.

24-летняя Джорджина Кенни (Georgeana Kenny) отправилась за покупками в торговый центр и сняла из банкомата 300 фунтов (30,7 тысячи рублей), которые планировала потратить на празднование 30-го юбилея своего возлюбленного. В частности, она собиралась оплатить услуги саксофониста в одном из городских пабов.

Вскоре Кенни поняла, что деньги пропали. Расстроенная женщина позвонила отцу, 53-летнему Энди (Andy), и рассказала о произошедшем. Он успокоил дочь и пообещал одолжить ей деньги взамен потерянных. В надежде, что снятая в банкомате сумма найдется, отец и дочь опубликовали сообщения об утере в Facebook.

Вскоре с ними связалась женщина, которая рассказала, что ее отец и дочь нашли 220 фунтов (22,5 тысячи рублей), которые были разбросаны перед торговым центром. Когда Энди приехал забирать деньги, он обнаружил, что их нашел его знакомый, с которым они росли в одном районе.

«Он на пару лет старше меня, но мы росли в одном районе. Его зовут Пол (Paul), и я знаю его братьев», — сказал англичанин. Энди предложил Полу 20 фунтов (две тысячи рублей) в качестве вознаграждения, но тот отказался. Пол извинялся за то, что не нашел всю утерянную сумму.

Энди опубликовал в Facebook историю о доброте Пола, и многие жители Сент-Хеленс поблагодарили мужчину за доброе дело. «Такое не каждый день увидишь. Молодец, честный человек», — написал один из пользователей. «Хороших людей в мире всегда больше, чем плохих. Рад, что вы получили деньги назад», — отметил другой.

Ранее сообщалось, что мужчина в американском городе Уокер, штат Мичиган, нашел на улице конверт с крупной денежной суммой и вернул его владельцам. Супруги рассказали, что отчаянно искали конверт с деньгами, которые они собирались отнести в банк, но все было безуспешно.