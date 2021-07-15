Мужчина нашел на улице конверт с крупной денежной суммой и вернул его владельцам

В США мужчина вернул хозяевам мясной лавки конверт с деньгами, который они потеряли

Мужчина в американском городе Уокер, штат Мичиган, нашел на улице конверт с крупной денежной суммой и вернул его владельцам. Об этом сообщает информационное агентство UPI.

Владелец мясного магазина Тим Соби (Tim Sobie) и его жена Тереза (Teresa) рассказали, что отчаянно искали конверт с деньгами, которые они собирались отнести в банк, но безуспешно.

«Мы искали повсюду, обошли все места, где были. Все сотрудники магазина целый день искали конверт», — рассказал Соби на странице магазина в Facebook. Он не уточнил, сколько денег было в конверте, но признался, что потеря такой суммы оказалась бы болезненной для его бизнеса.

Вскоре в магазин вошел незнакомец и отдал им найденные деньги. На записи с камеры наблюдения видно, что мужчина ехал на машине мимо магазина, увидел лежащий на земле конверт, остановился и подобрал его.

«Он никогда раньше не был в нашем магазине, а поступил так по-доброму. Это феноменально», — говорит Соби. Он отметил, что в качестве вознаграждения мужчине вручили подарочную карту.

Ранее сообщалось, что мальчик из американского штата Индиана нашел спрятанный в новом автомобиле родителей конверт с крупной денежной суммой. Семья связалась с прежними владельцами автомобиля и вернула им деньги.

