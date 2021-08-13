Россиянка похитила взрослого сына у его подруги

В Петербурге задержана женщина по подозрению в похищении собственного сына

В Санкт-Петербурге 49-летняя женщина похитила собственного 25-летнего сына у его подруги. Об этом «360» рассказала девушка похищенного 20-летняя Дарья.

По ее словам, к ней в квартиру пришла мать ее друга в сопровождении нескольких неизвестных мужчин. Они скрутили и увели молодого человека. Самой девушке похитители брызнули в лицо из газового баллончика.

Автомобиль с похищенным полиция остановила на 47-м километре трассы М-10, сообщает 78.ru. За рулем машины находился житель Ярославля, с ним двое мужчин и одна женщина, которые удерживали пленника. Молодого человека освободили, его похитителей доставили в отдел полиции для разбирательства.

Мать потерпевшего также задержали, против нее возбуждено уголовное дело.