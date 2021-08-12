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Россиянка заявила о своем «похищении» и взбудоражила всю городскую полицию

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Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости
Жительница Якутии позвонила в полицию и солгала о том, что ее похитили

В Якутии пьяная россиянка позвонила в полицию и заявила о собственном похищении, однако напрасно взбудоражила силовиков. Об этом сообщается в Twitter-аккаунте МВД Якутии.

Женщина сообщила, что ее похитили в центре города и силой удерживают в каком-то помещении, «без окон и освещения, через щель в двери вижу цифру "7" на черной двери напротив». Уголовный розыск МВД и территориальные отделы полиции стали оперативно отрабатывать город по квадратам.

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Полицейские обнаружили местонахождение россиянки и решили залезть в квартиру через окно.

«Участковый второго отдела полиции поднялся на карниз окна первого этажа типового крупнопанельного дома и обнаружил спящую женщину. "Похищенная", проснувшись, предъявила претензии полицейскому, прибывшему на ее спасение, и даже норовила столкнуть лейтенанта полиции, который, к слову, был при полном служебном обмундировании», — говорится в сообщении.

Россиянка была пьяна, а свой ложный вызов объяснила тем, что ей нужно было с кем-то поговорить. Также она рассказала о стрессе из-за гибели своего ребенка. Позже выяснилось, что у россиянки есть 17-летняя дочь, и она жива.

На женщину составили административный протокол о заведомо ложном вызове спецслужб.

Ранее сообщалось, что авиакомпания уволила свою сотрудницу, которая соврала о собственном похищении на Ямайке ради привлечения внимания. Как стало известно, стюардесса Калина Коллиер (Kalina Collier) лишилась работы после того, как перевозчик JetBlue Airways запустил внутреннее расследование инцидента.

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