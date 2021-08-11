Задержанная в Дагестане чеченка попыталась второй раз сбежать из республики

Задержанная в Дагестане чеченка Халимат Тарамова второй раз пыталась сбежать из республики в соседний Дагестан. Ей едва удалось доехать до границы, сообщает Telegram-канал Baza.

Известно, что 31 июля девушка совершила очередную попытку. Воспользовавшись тем, что отца не было дома, она уехала на такси в сторону Дагестана. Родственники, которые обнаружили ее исчезновение, обратились в правоохранительные органы. Полицейские задержали Тарамову прямо на границе Чечни и Дагестана.

На данный момент девушка находится дома, но теперь условия ее содержания стали более жесткими. Фактически она содержится под «домашним арестом».

О похищении Халимат Тарамовой из женского убежища в Дагестане стало известно 11 июня. Тогда силовики штурмовали квартиру и забрали ее и еще двух активисток в полицию. Позже Telegram-канал 1ADAT сообщил, что Халимат является дочерью соратника первого главы Чечни Ахмата Кадырова и приближенного нынешнего главы республики Рамзана Кадырова.

13 июня министр печати и информации Чечни Ахмед Дудаев заявил, что родственники Тарамовой и сотрудники правоохранительных органов опровергли информацию о неправомерных действиях против нее. Уполномоченный по правам человека в республике Нурди Нухажиев сообщил, что Тарамова попала в кризисный центр под влиянием подруг. По словам официального представителя Кремля Дмитрия Пескова, власти видели сообщения о домашнем насилии в Чечне, но это в компетенции правоохранительных органов. В свою очередь уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова рассказала, что Тарамова находится дома с родными, девушка жива и здорова.