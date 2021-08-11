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Появилась версия о смерти похищенной силовиками из убежища для женщин чеченки

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Халимат Тарамова
Халимат Тарамова
Кадр: Telegram-канал BAZA
Правозащитница Анохина предположила, что чеченка Тарамова, задержанная в Дагестане, мертва

Организатор шелтера для женщин в Дагестане и правозащитница Светлана Анохина допустила, что похищенная силовиками из убежища в Дагестане чеченка Халимат Тарамова уже мертва. Сообщения о ее втором побеге могут распространять для отвода подозрений, написала она в своем Instagram.

Анохина выразила сомнения по поводу того, что Тарамова во второй раз бежала в Дагестан и попала на камеру.

«Когда какая-то история привлекала к себе слишком большое внимание и человека нельзя было так просто взять и "потерять", пускался слух о его побегах. Типа раз убежал — вернули, второй — вернули, а потом третий… И типа на этот раз не сумели перехватить, не нашли нигде и, куда делся, не знаем, отстаньте, сволочи, от нас, убитых горем и позором!» — написала правозащитница. Она выразила надежду, что это «не тот сценарий».

Ранее сообщалось, что Халимат Тарамова второй раз пыталась сбежать из республики в соседний Дагестан. По данным издания Baza, ей едва удалось доехать до границы. Воспользовавшись тем, что отца не было дома, девушка уехала на такси в сторону Дагестана. Родственники, которые обнаружили ее исчезновение, обратились в правоохранительные органы. Те, в свою очередь, задержали ее на границе Чечни и Дагестана.

О похищении Тарамовой из женского убежища в Дагестане стало известно 11 июня. Тогда силовики штурмовали квартиру и забрали ее и еще двух активисток в полицию. Позже Telegram-канал 1ADAT сообщил, что Халимат является дочерью соратника первого главы Чечни Ахмата Кадырова и приближенного нынешнего главы республики Рамзана Кадырова.

13 июня министр печати и информации Чечни Ахмед Дудаев сообщил, что родственники девушки и сотрудники полиции опровергли информацию о неправомерных действиях против нее. Уполномоченный по правам человека в республике Нурди Нухажиев заявил, что Тарамова попала в кризисный центр под влиянием подруг. По утверждению пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, власти видели сообщения о домашнем насилии в Чечне, но это в компетенции правоохранительных органов. В свою очередь уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова рассказала, что Тарамова находится дома с родными, она жива и здорова.

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