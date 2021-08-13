Полковник Квачков попал в больницу с пневмонией

Полковник ГРУ Владимир Квачков попал в госпиталь с пневмонией, сообщила его жена Надежда

Полковника ГРУ Владимира Квачкова госпитализировали с пневмонией. Об этом сообщила его жена Надежда во «ВКонтакте».

«Прошу молитв о Владимире Васильевиче! Он в госпиталь попал с пневмонией», — написала она 8 августа.

В пятницу, 13 августа, в комментариях у супруги полковника спросили о его нынешнем состоянии, на что она ответила: «Пока без изменений».

РИА Новости со ссылкой на опубликованное в соцсетях видео пишет, что ранее Квачков допускал искусственную природу COVID-19 и заявлял, что коронавирус создан «мировой закулисой» для уничтожения наций целиком.

В феврале 2019 года Владимир Квачков вышел на свободу из мордовской колонии строгого режима, где отбывал наказание за разжигание межнациональной розни. В 2000-х он обвинялся в покушении на Анатолия Чубайса, но в итоге был оправдан. Позднее военного осудили за приготовление к организации вооруженного мятежа, наказание за это отставной полковник отбыл.