Полковника Квачкова депортировали из Белоруссии после письма на имя Лукашенко

Отставного полковника ГРУ Владимира Квачкова депортировали из Белоруссии, куда он прибыл для участия в конференции. Об этом он рассказал в ролике на YouTube, пишет Tut.by.

Квачков уточнил, что накануне мероприятия посетил администрацию главы государства в Минске и передал президенту Александру Лукашенко открытое письмо. По его словам, спустя сутки после этого он был депортирован из страны с запретом на въезд в течение десяти лет.

Полковник заметил, что изложил в письме предложения по организации избирательного процесса в стране: на его взгляд, существующая избирательная система не отвечает современным требованиям, а партийное разделение «подменяет и извращает естественное строение народа». Вместо этого он предложил организовать земские народные советы различных уровней.

Отмечается, что официально правоохранительные органы Белоруссии о депортации Квачкова не сообщали.

Ночью 8 апреля в Вязьме Квачкова вместе с супругой сняли с поезда, следовавшего из Москвы в Минск, где полковник должен был принять участие в конференции «Русь Единая». Позже их отпустили. Российский журналист и блогер Максим Калашников сообщал, что за день до поездки Квачкова навещали представители МВД, которые пытались отговорить его от посещения Белоруссии.

Владимир Квачков в феврале 2019 года вышел на свободу из мордовской колонии строгого режима, где отбывал наказание за разжигание межнациональной розни. В 2000-х он обвинялся в покушении на Анатолия Чубайса, но в итоге был оправдан. Позднее военного осудили за приготовление к организации вооруженного мятежа, наказание за это отставной полковник отбыл.