Турция отказалась от экспансии в Средней Азии из-за России

Власти Турции отказались от активной экспансии в Средней Азии из-за того, что Россия может попытаться «заблокировать» политические инициативы Анкары. Об этом заявил сотрудник Фонда МПК Меркатор Центра прикладных исследований Турции при Немецком институте международных отношений и безопасности (SWP-Берлин), эксперт клуба «Валдай» Гюней Йылдыз в разговоре с «Лентой.ру».

«Я бы не сказал, что сейчас Турция активно прибегает к "мягкой силе" в странах Центральной Азии. Анкара действовала активнее, и ее политика была амбициознее сразу после развала Советского Союза», — считает эксперт.

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Он пояснил, что сразу после распада СССР турецкие власти вкладывались в формирование связей, выгодных для турецкой стороны: в бывших республиках строили школы, детские сады, мечети, культурные центры, дома престарелых. Кроме того, под началом Анкары открывались организации и культурные центры.

Однако ей пришлось отказаться от дерзкой политики в странах бывшего СССР, поскольку это вызывало недовольство официальной Москвы, контролировавшей происходящее в бывших республиках.

«Еще одна причина, по которой Турция снизила активность в Центральной Азии, — ее нежелание "бросать вызов" Москве и заходить на ее территорию, в страны бывшего СССР. По крайней мере, турецкие власти не будут делать этого без помощи стран НАТО», — заключил эксперт.

Анкара проводит активную гуманитарную, культурную, военную и экономическую политику в странах бывшего СССР. Так, в 2013 году Турция стала участником китайской инициативы «Один пояс, один путь», которая предполагает соединение Китая с Европой через Казахстан, акваторию Каспийского моря, Азербайджан и Грузию. Помимо Турции в проект вошли Туркменистан, Казахстан, Азербайджан, Украина, Польша и Румыния. В его рамках также реализовано строительство железной дороги Баку — Тбилиси — Карс.