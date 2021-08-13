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Пушков прокомментировал данные о сокращении в США белого населения

Пушков заявил, что к 2040-2045 году Соединенные Штаты станут «страной белого меньшинства»
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Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Член Совета Федераций Алексей Пушков в своем Telegram-канале прокомментировал данные о том, что белое население США впервые сократилось за всю историю страны.

По его мнению, к 2040-2045 году Соединенные Штаты станут «страной белого меньшинства». Он отметил, что об этом говорят все демографические и социологические тенденции.

«Американская либеральная англо-санксонская элита, с маниакальным упорством разрушающая этнический стержень страны, открывает двери для все новых эмигрантов и подыгрывает агрессивно и даже расистски настроенной части афроамериканцев. При этом она не задумывается о последствиях, считая, что ничего по сути не изменится», — заявил сенатор.

Ранее сообщалось, что население Соединенных Штатов стало более разнообразным в расово-этническом отношении, чем когда-либо в истории страны, согласно данным Бюро переписи США. В частности, впервые в процентном отношении белое население составило менее 60 процентов. Его доля снизилась с 63,7 процентов в 2010 году до 57,8 процентов в 2020 году.

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