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Белое население США впервые сократилось за всю историю страны

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Фото: Caitlin Ochs / Reuters
В США впервые с 1790 года зафиксировали уменьшение численности белого населения

Население Соединенных Штатов стало более разнообразным в расово-этническом отношении, чем когда-либо в истории страны. Об этом свидетельствуют данные Бюро переписи США, передает The Washington Post.

В частности, впервые с 1790 года в стране сократилось белое население. Согласно подсчетам, количество неиспаноязычных граждан сократилось до 204,3 миллионов человек. Главным критерием переписи стала самоидентификация участников. Кроме того, впервые в процентном отношении белое население составило менее 60 процентов. Его доля снизилась с 63,7 процентов в 2010 году до 57,8 процентов в 2020 году.

Вместе с этим зафиксирован значительный рост числа людей, которые идентифицируют себя как представители разных рас, а также латиноамериканцев и азиатов. По мнению исследователя-демографа Уильяма Фрея из Института Брукингса, к 2045 году доля белого населения может снизиться до 50 процентов и ниже.

В апреле в Нью-Йорке состоялся митинг в защиту жизней белых. Участие в нем принял всего один человек.

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