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Названа возможная причина разлива нефти под Новороссийском

Директор КТК назвал заводской брак возможной причиной разлива нефти под Новороссийском
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Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости

Нефтяной разлив под Новороссийском, обнаруженный в северо-восточной части Черного моря и Керченского пролива, мог произойти из-за разрушенного в результате заводского брака гидрокомпенсатора. Такую возможную причину ТАСС назвал генеральный директор Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) Николай Горбань.

«Мы отрабатываем разные версии. Но основная версия — это скрытый заводской брак, по поводу чего мы уже готовим претензионные документы и вызвали сюда уже эксперта от производителя. Потому что разрушение, по нашему мнению, произошло изнутри. И мы считаем, что это все-таки заводской скрытый брак», — сказал он.

Горбань также отметил, что пятно на снимках из космоса казалось больше, так как, скорее всего, на этом месте была видна взвесь, которая осталась после прошедшых накануне ливневых дождей.

В КТК уже начались обыски по уголовному делу о разливе нефти. Уголовное дело переквалифицировано на более тяжкий состав преступления и расследуется по ч. 2 ст. 252 УК РФ («Загрязнение морской среды, причинившее существенный вред водным биологическим ресурсам и окружающей среде»).

Ранее в Роспотребнадзоре не выявили превышения предельно допустимой концентрации нефтепродуктов в пробах морской воды.

Инцидент произошел 7 августа. По данным ТАСС, причиной разлива нефти на морском терминале КТК под Новороссийском при погрузке греческого танкера Minerva Symphony стало разрушение внутренней полости гидрокомпенсатора выносного причального устройства. Изначально говорилось о разливе площадью 200 квадратных метров, а потом появились данные, что площадь увеличилась до 80 квадратных километров.

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