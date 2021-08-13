Смертельно опасная акула подплыла к берегу и распугала отдыхающих на пляже людей

В испанском курортном городе Бенидорм, расположенном на средиземноморском побережье, к берегу подплыла огромная голубая акула и распугала отдыхающих на пляже Поньенте людей. На видео с хищницей обратило внимание Daily Mail.

На кадрах видно, как голубая акула плавает на мелководье и мечется из стороны в сторону, почти полностью высовываясь из воды. В это время посетители пляжа толпятся у берега и наблюдают за хищницей.

На пляж вызвали полицейских и спасателей — они следили за тем, чтобы отдыхающие не приближались к смертельно опасной для человека акуле и не заходили в воду. Сотрудники местного отделения полиции прислали вертолет и два катера, с борта которых можно было наблюдать за хищной рыбой. Вскоре она скрылась под водой и уплыла на глубоководье.

«Эта акула была огромной, около двух с половиной метров в длину. Она дергалась в воде. К ней не хотелось подходить близко и злить ее, потому что, судя по размерам, она легко могла нанести серьезную травму», — рассказала 36-летняя туристка из Великобритании Кристин Кеттли (Christine Kettley).

Голубая акула — один из самых распространенных видов акул. Они обитают в теплых водах субтропического и умеренного пояса. Средняя длина голубой акулы — от трех с половиной до четырех метров. Средний вес — 150-200 килограммов. Опасна для человека, зафиксировано несколько десятков неспровоцированных нападений голубых акул на людей, некоторые из которых закончились смертью жертв.

Ранее сообщалось, что в бухте Ким на острове Ахилл, расположенном на западном побережье Ирландии, две огромные акулы подплыли прямо к берегу, где купались люди. На кадрах, снятых отдыхающей на пляже женщиной, видно, как два больших плавника появляются из воды всего в нескольких метрах от удивленных детей и взрослых.