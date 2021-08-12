Акула украла у рыбака улов и едва не попалась сама

Житель американского города Новый Орлеан, штат Луизиана, поймал на удочку акулу и ее улов. На видео произошедшего обратило внимание издание Boston.

25-летний Мэтт Пичак (Matt Pieciak) отдыхал на пляже вместе с девушкой, семьей и друзьями. Он не смог заняться серфингом, так как течение было слишком сильным, и решил вместо этого порыбачить. Американец ловил большеротого окуня и луфаря. В какой-то момент Пичак увидел, что леска шевелится, и увидел крупную тень в воде. Мужчина начал вытягивать леску, и в этот момент два крупных плавника ударили по воде. На записи произошедшего слышно, как кто-то спрашивает: «Это акула?»

Американец пояснил, что на удочку попалась некая рыба, которую, в свою очередь, проглотила акула. «Это просто пищевая цепочка. Рыба клюет на наживку, акула клюет на рыбу», — подчеркнул он.

Прежде, чем Пичак вытянул улов, акула сорвалась с крючка и уплыла.

Ранее сообщалось, что участники спортивной рыбалки в американском городе Сисайд-Хайтс, штат Нью-Джерси, ловили лисьих акул и случайно поймали большую белую акулу, также известную как акула-людоед. Хищная рыба набросилась на лодку, но команде удалось отпустить ее.

