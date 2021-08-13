Туристы рассказали о слизнях и заплесневелой еде в карантинном отеле

Британские туристы пожаловались на «тюремные» условия в карантинном отеле. Им подавали заплесневелую еду, а в комнатах ползали слизни. Об этом сообщает BBC News.

Прибывшие в Великобританию из «красного» списка путешественники рассказали, что с ними обращались «как с заключенными». Постояльцам отказывались менять постельное белье, не разрешали открывать окна и днями не приносили еду.

«Я мусульманин, поэтому заказал себе питание без свинины из религиозных соображений, но мою просьбу проигнорировали. Тогда я объявил голодовку», — поделился своим опытом мужчина, прилетевший из Пакистана.

«У меня аллергия на стручковую фасоль. Угадайте, что было в каждом блюде», — возмутилась одна из гостей.

При этом отмечается, что пребывание в карантинном отеле не было бесплатным. За размещение каждый турист заплатил по 2,2 тысячи фунтов стерлингов (примерно 230 тысяч рублей).

По данным издания, туристы регулярно жалуются местным властям на условия размещения, ссылаясь на «отвратительный» сервис, несовместимый с нормальной жизнью.

Ранее в августе британская туристка, зараженная коронавирусом, рассказала о «пытках голодом» в карантинном отеле в Испании. Как отметила девушка, однажды она была вынуждена «умолять» накормить ее и дать воды в течение суток, а когда ей все-таки принесли еду, она оказалась «ледяной».

