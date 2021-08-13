В космосе обнаружили гигантские «звездные врата»

Рентгеновская космическая обсерватория НАСА Chandra и орбитальная обсерватория Swift получили изображения гигантских концентрических колец, напоминающих «звездные врата», вокруг черной дыры V404 Cygni, располагающейся на расстоянии 7800 световых лет от Земли. Об этом сообщает CNN.

Черная дыра входит в состав двойной системы, а ее компаньоном является звезда, масса которой составляет примерно половину массы Солнца. Космическая обсерватория Swift, запущенная в 2004 году, обнаружила рентгеновский всплеск от двойной системы в июне 2015 года. Этот всплеск фактически и создал кольца, которые видны на рентгеновских изображениях. Данная структура представляет собой эхо рентгеновских лучей, отразившихся от космических пылевых облаков, рассеянных по космосу между системой V404 Cygni и Землей.

Новое изображение, выпущенное НАСА, объединяет рентгеновское изображение, наблюдаемые Chandra, с данными о близлежащих звездах, собранными в оптическом свете телескопа Pan-STARRS на Гавайях. Диаметр колец позволяет астрономам определять расстояния до пылевых облаков, которые сформировали световые кольца. Чем больше кольцо, тем ближе облако к Земле. По яркости колец ученые определили приблизительный состав пылевых облаков, которые состоят, главным образом, из зерен графита и силиката.