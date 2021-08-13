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Убийца из Плимута называл себя Терминатором

Устроивший стрельбу в британском Плимуте мужчина мечтал похудеть и найти девушку
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Джейк Дэвисон
Джейк Дэвисон
Кадр: The Daily Telegraph

23-летний Джейк Дэвисон (Jake Davison), устроивший стрельбу в британском городе Плимуте, записал видео на Youtube с признаниями незадолго до случившегося. На записи он также называл себя машиной-убийцей и Терминатором. Об этом пишет The Telegraph.

Ролик длиной 11 минут вышел 28 июля. В нем убийца заявил, что всю жизнь безуспешно боролся с жизненными трудностями. В частности, он мечтал найти девушку и похудеть, но его планы не увенчались успехом. По словам мужчины, жизнь оказалась тяжелее, чем он может вынести.

На записи Дэвисон называл себя машиной-убийцей и Терминатором — персонажем одноименного фильма режиссера Джеймса Кэмерона. «Я знаю, это только кино, но мне иногда нравится думать, что я Терминатор или что-то вроде этого, и несмотря на почти полное поражение от системы, я все равно стараюсь выполнить эту миссию», — заключил он.

12 августа стало известно, что в районе Кейхэм в Плимуте, Великобритания, произошла смертельная перестрелка. В результате инцидента погибло несколько человек, в том числе пятилетняя девочка. По информации очевидцев, стрелок ворвался в жилой дом, застрелил ребенка и его мать. Городской депутат Джонни Мерсер заявил, что стрельба не связана с терроризмом.

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