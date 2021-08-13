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В Керчи решили бороться с подтоплением при помощи мешков с песком

Улицу Керчи из-за угрозы подтопления 40 частных домов перегородят мешками с песком
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Кадр: телеграм-канал «ВЕСТИ-КРЫМ»

Врио главы администрации Керчи Святослав Брусаков побывал на территории города, где сейчас существует риск подтопления и рассказал о мерах, которые планируется принять для остановки поступления воды. Об этом сообщает «Вести-Крым».

По информации телеканала, на улице Глухова, где уже сосредоточены все ресурсоснабжающие организации города, вода стала поступать в порядка 40 частных домовладений. По словам Брусакова, власти решили вырыть траншею и мешками с песком перегородить улицу.

Чиновник отметил, что вода уже заходит во дворы, а также зафиксированы случаи поступления воды в первые помещения домов, расположенных в низине. «Учитывая увеличение потока воды в реке Катерлез, принимаем решение перекрыть Вокзальное шоссе и дополнительно провести сброс воды в реку Мелек-Чесме», — сказал глава администрации.

Ранее сообщалось, что из-за сильных ливней, которые привели к подтоплениям, в Керчи перекрыли центральные улицы, что повлияло на работу общественного транспорта. Подъем воды в реках подтопил стадион, оптово-розничный рынок и рыбоконсервный завод «Пролив». Также оказались подтоплены перекресток Самойленко и улица Борзенко, улица Еременко в районе стадиона им. 50-летия Октября.

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