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Врачи не обнаружили осколков у пострадавших при взрыве автобуса в Воронеже

Врачи рассказали, что не обнаружили осколков у пострадавших при взрыве автобуса в Воронеже
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Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

Врачи не обнаружили у пострадавших при взрыве в автобусе в Воронеже повреждений от осколков или других «инородных объектов». Об этом заявила начальник отдела оказания медицинской помощи взрослому населению департамента здравоохранения региона Надежда Остроушко. Ее слова приводит ТАСС.

«Никаких признаков того, что это были какие-то инородные повреждающие объекты, какие-то осколки, пока по тем данным, что видим у пациентов, мы не обнаружили», — рассказала Остроушко.

В свою очередь, некоторые пострадавшие стали жаловаться на «металлическую стружку», которая застряла в коже. Появилось видео, на котором девушка показывает свою ногу, — на ней можно увидеть мелкие черные точки. По утверждению автора ролика, вытащить их невозможно.

Взрыв пассажирского автобуса ПАЗ произошел возле галереи Чижова вечером в четверг, 12 августа. По последней информации, пострадали 19 человек, из них двое скончались. После инцидента глава региона Александр Гусев поручил обследовать все городские, междугородние и муниципальные маршруты общественного транспорта.

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