В США фермеры начали войну за воду с рыболовами

Засуха в штате Калифорния, который может превратиться в пустыню из-за изменения климата, привела к борьбе за воду между местными фермерами и рыболовами. Об этом пишет Bloomberg.

В 2021 году калифорнийскому фермеру Фрицу Дерсту удалось засеять рисом вдвое меньшую площадь, чем обычно. При этом сообщается, что ситуация могла быть еще хуже, если бы не откачка воды из реки Сакраменто для орошения полей. По данным некоммерческой исследовательской группы Public Policy Institute of California, фермы используют в среднем около 40 процентов воды штата. Однако этот способ ирригации приводит к ужасающим последствиям в другой отрасли сельского хозяйства — рыболовстве. Засуха повысила температуру рек настолько, что почти вся молодь исчезающего вида лосося может быть выловлена уже осенью, заявили официальные представители штата по охране дикой природы.

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По словам старшего научного сотрудника экологической группы San Francisco Baykeeper Джона Розенфилда, жаркая погода и отвод воды для сельского хозяйства ставят под угрозу коммерческое рыболовство. Такие калифорнийские города, как Сан-Франциско и Окленд, когда-то были крупными рыбацкими портами Западного побережья. Однако искусственное перенаправление рек разрушило места обитания рыбы, из-за чего промыслы прекратились.

В связи с этим власти Калифорнии решили ограничить водоотвод для некоторых сельских хозяйств. Однако эта мера не способна урегулировать споры о правах на воду между фермами и рыболовами, которые десятилетиями ведутся в судах. По мере того, как засуха истощает водохранилища и уничтожает посевы, борьба становится еще более ожесточенной.

Производители риса ежегодно приносят штату более пяти миллиардов долларов и создают 25 тысяч рабочих мест. Согласно отчету Министерства сельского хозяйства США, к концу июня посевы в Калифорнии были на 19 процентов ниже уровня предыдущего года и самыми низкими за почти 30 лет.

При этом представители рыболовства и экологи утверждают, что производству лосося засуха навредила еще сильнее. Молодь этой рыбы обычно выпускают с заводов в реки, откуда они попадают в Тихий океан. Температура воды в некоторых водоемах поднялась в этот раз настолько высоко, что приходится перевозить рыбу в более прохладные районы, пока условия не улучшатся. По данным Департамента дикой природы штата, коммерческая и любительская ловля морского лосося приносит экономике Калифорнии более 900 миллионов долларов в год.