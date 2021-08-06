Сосед США лишится источника пропитания

Доминиканская республика, сосед США, может лишиться источника пропитания — примерно половины своего скота. Более полумиллиона свиней придется убить из-за вспышки африканской чумы. Об этом пишет Bloomberg.

По словам президента Доминиканской федерации свиноводства Франсиско Брито, сотни тысяч доминиканцев зависят от свиноводства. Республика имеет один из самых высоких показателей потребления свинины в Северной и Южной Америке и сама себя ею обеспечивает.

Президент Верхней палаты сельскохозяйственной комиссии Рафаэль Абель заявил, что правительству необходимо убить всех, здоровых и больных, свиней в 11 из 33 провинций Доминиканской Республики. Иначе болезнь может вызвать повторение вспышки 1978 года, когда пришлось уничтожить весь скот в стране. По данным Доминиканской федерации свиноводства, в этих 11 провинциях, включая столицу Санто-Доминго, выводится больше половины всего поголовья.

Министерство сельского хозяйства начало убивать больных животных и изолировало пораженные районы, но воздержалось от массового уничтожения. Сколько свиней уже заражено, ведомство не сообщило.

Соединенные штаты, Мексика, Бразилия и другие страны ужесточили пограничный контроль с Доминиканской Республикой из-за чумы. В Америке — крупнейшем в мире производителе свинины после Китая —никогда не было вспышек африканской свиной лихорадки. Министерство сельского хозяйства США опасается, что болезнь нанесет серьезный урон скотоводам и американской экономике, если проникнет в страну.

Африканская чума свиней была впервые обнаружена в начале ХХ века. Болезнь вызывает лихорадку, потерю веса, слабость. Животное умирает через 7-10 дней после заражения. Вакцина пока не изобретена, поэтому единственный способ остановить чуму – зарезать заболевших свиней. Болезнь не передается людям.