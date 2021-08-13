Собянин отменил ограничения на посещение зоопарков

В Москве отменили все ограничения на посещение зоопарков, а также крытых павильонов. Об этом заявил мэр столицы Сергей Собянин в своем блоге.

Ранее стало известно, что градоначальник отменил обязательное требование о переводе не менее 30 процентов работников предприятий и организаций на дистанционку. Вместе с тем он сообщил, что сохраняются рекомендации работодателям поддерживать режим удаленки, если это возможно для деятельности предприятий.

Кроме того, мэр столицы заявил, что пандемия COVID-19 стала отступать благодаря массовой вакцинации и противоэпидемическим мерам. Он добавил, что число госпитализаций уменьшилось более чем в два раза по сравнению со значениями второй половины июня. По его словам, в настоящее время в больницах для пациентов с коронавирусом занято семь тысяч коек — это минимальные показатели с начала апреля.

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