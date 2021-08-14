У берегов Аляски произошло землетрясение

Геологическая служба США зафиксировала у берегов штата Аляска землетрясение магнитудой 6,4. Об этом сообщается на сайте USGS.

Землетрясение произошло в 117 километрах к юго-востоку от Перривилл. Очаг залегал на глубине 21 километр. Данных об угрозе цунами нет.

В конце июля около побережья Аляски, зафиксировали землетрясение, которое стало самым сильным в Северной Америке с 1964 года. Геологическая служба США уточнила, что магнитуда подземных толчков достигала 8,2. Далее последовало множество афтершоков.

Самое мощное землетрясение на территории Северной Америки, также известное как Великое Аляскинское землетрясение, произошло в Страстную пятницу в 1964 году. Толчок магнитудой 9,2 был вторым по силе из когда-либо зарегистрированных в мировой истории.