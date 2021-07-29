На Камчатке оценили угрозу цунами после землетрясения

Камчатский центр наблюдения и предупреждения о цунами не объявлял угрозу цунами в регионе после землетрясения около побережья Аляски. Угрозу оценили в управлении МЧС по Камчатке, передает РИА Новости.

Возле американского штата Аляска произошло землетрясение магнитудой 8,1. Уточняется, что там была объявлена угроза цунами.

Ранее ученые Университета Луизианы в США нашли следы гигантского разрушительного цунами, возникшего из-за падения астероида, который стал причиной окончательного вымирания динозавров. Специалисты проанализировали сейсмические изображения центральной части штата и обнаружили на глубине 1500 метров отпечатки мегаряби, оставшейся после гигантской волны.