Названы российские города с самыми недорогими ресторанами

Аналитики сервиса по поиску работы SuperJob назвали российские города с самыми недорогими ресторанами. Об этом сообщает «Газете.Ru».

Специалисты опросили девять тысяч представителей экономически активного населения городов с численностью населения от 500 тысяч человек, которые посещали кафе и рестораны своего города в течение последнего календарного года.

Первое место по привлекательности стоимости блюд заняли заведения Набережных Челнов — 80 процентов респондентов назвали цены умеренными, 2 процента — низкими. Вторую строчку занял город Тюмень (80 и 1 процент соответственно), третью — Астрахань (76 и 1 процент соответственно).

Москва оказалась на последнем месте по уровню ресторанных цен: 52 процента респондентов назвали их умеренными, 2 процента — низкими, а 42 процента — высокими.

Ранее в июле россиянам раскрыли самые бюджетные направления для семейного отдыха в августе — ими стали Анапа, Сочи и Евпатория. Средняя цена путевки на черноморское побережье для семьи из трех человек с размещением в гостевом доме может обойтись от 10 тысяч рублей.