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Число жертв наводнения в Турции выросло в два раза

Число погибших в результате наводнения в Турции выросло до 55 человек
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Фото: Mehmet Emin Caliskan / Reuters

Число жертв сильнейшего наводнения в Турции за сутки выросло в два раза. Об этом в субботу, 14 августа, сообщает ТАСС со ссылкой на правительственное управление по чрезвычайным ситуациям республики.

Так, на данный момент известно о как минимум 55 погибших. Уточняется, что 46 человек погибли в провинции Кастамону, восемь человек — в провинции Синопе и один человек — в провинции Бартын.

При этом 13 августа сообщалось, что жертвами стихии стали 27 человек.

Сильные ливни обрушились на Турцию 11 августа. Они вызвали подтопления в нескольких регионах страны, при этом основной удар стихии пришелся на Черноморское побережье.

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