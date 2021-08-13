Число погибших из-за наводнения в Турции выросло до 27

Из-за сильнейшего наводнения в Турции 27 человек погибли и один пропал без вести

В Турции десятки человек стали жертвами сильнейшего наводнения. Об этом сообщает Euronews со ссылкой на Управление по чрезвычайным ситуациям и стихийным бедствиям страны (AFAD). Видео с места событий опубликовали в Telegram-канале «Повестка дня Турции».

На записи видны разрушительные последствия стихии для турецких городов. Потоки воды размыли дороги, затопили первые этажи зданий и унесли десятки машин. Из-за наводнения несколько домов оказались полностью разрушены. На видеоролик также попало спасение одного из пострадавших из труднодоступного района с помощью вертолета.

На сегодняшний день число погибших выросло до 27. Из них 25 граждан погибли в провинции Кастамону и двое в провинции Синоп. Службы спасения продолжают поиски одного человека, который пропал без вести.

Сильные ливни начались в Турции 11 августа. Они вызвали подтопления в нескольких регионах страны. Основной удар стихии пришелся на Черноморское побережье. На данный момент в пострадавших провинциях работают поисково-спасательные бригады.