Из-за наводнения в Турции погибли 17 человек

Эрдоган заявил, что число погибших в результате наводнения на севере Турции возросло

Семнадцать человек скончались в результате наводнения на севере Турции. Об этом заявил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган, передает ТАСС.

Глава турецкого государства выразил соболезнования. Он уточнил, что погибшие граждане проживали в провинциях Кастамону, Синоп и Бартын.

Турцию, недавно пережившую пожары, накрыли сильные ливни, начавшиеся в среду, 11 августа. Основной удар стихии пришелся на Черноморское побережье страны, в некоторых селах под воду ушли первые этажи зданий. Похожее стихийное бедствие произошло в Германии, где в результате наводнения из-за продолжительных ливней погибли 160 человек. Также были повреждены десятки улиц, жилых домов и мостов.