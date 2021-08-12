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Из-за наводнения в Турции погибли 17 человек

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Реджеп Тайип Эрдоган
Реджеп Тайип Эрдоган
Фото: Presidential Press Office / Reuters
Эрдоган заявил, что число погибших в результате наводнения на севере Турции возросло

Семнадцать человек скончались в результате наводнения на севере Турции. Об этом заявил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган, передает ТАСС.

Глава турецкого государства выразил соболезнования. Он уточнил, что погибшие граждане проживали в провинциях Кастамону, Синоп и Бартын.

Турцию, недавно пережившую пожары, накрыли сильные ливни, начавшиеся в среду, 11 августа. Основной удар стихии пришелся на Черноморское побережье страны, в некоторых селах под воду ушли первые этажи зданий. Похожее стихийное бедствие произошло в Германии, где в результате наводнения из-за продолжительных ливней погибли 160 человек. Также были повреждены десятки улиц, жилых домов и мостов.

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