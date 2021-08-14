В России предложили ввести новый налоговый вычет

В России предложили налоговый вычет для компаний, оплачивающих фитнес своих работников

Президент Национального фитнес-сообщества Елена Силина предложила ввести налоговый вычет для компаний, которые оплачивают фитнес своих работников. Ее слова приводитТАСС.

По мнению Силиной, развитие корпоративного спорта поспособствует увеличению в России количества вовлеченных в систематические занятия физической культурой и спортом людей. Специалистка считает, что для этого необходимо ввести налоговый вычет для работодателей, которые платят за спорт своих сотрудников.

«Фитнес-отрасль имеет серьезный потенциал в реализации национальных задач, направленных на увеличение доли физически активного населения до 55 процентов к 2024 году и до 70 процентов к 2030 году», — подчеркнула Силина.

Национальное фитнес-сообщество порекомендовало отнести выплаты за спорт к затратам предприятия, чтобы уменьшить налогооблагаемую базу. Помимо этого, организация предложила снизить налоги на имущество и землю для арендодателей, которые предоставляют площадки под физкультурно-оздоровительные объекты.

Отмечается, что данные предложения внесены в народную программу партии «Единая Россия», которую планируется утвердить 24 августа.

В мае 2019 года президент России Владимир Путин поручил разработать закон о введении налогового вычета для граждан, занимающихся фитнесом. Расходы на занятия будут уменьшать базу по налогу на доходы физлиц.

В апреле 2021 года были названы сроки возвращения россиянам денег за спорт и фитнес. Выяснилось, что вычет по налогу на доходы физических лиц (НДФЛ) при тратах на спорт и фитнес можно будет получить в 2023 году.

