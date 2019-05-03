Россияне получат «скидку» на фитнес

Президент России Владимир Путин поручил правительству разработать и внести в Госдуму законопроект о налоговом вычете на спортивные и оздоровительные услуги. Об этом говорится в сообщении на сайте Кремля.

Необходимо предусмотреть «установление социального налогового вычета по налогу на доходы физических лиц в сумме, уплаченной за оказанные физкультурно-оздоровительные услуги, определив предельный размер такого вычета». Срок исполнения поручения — до 2 декабря.

О том, что в России хотят ввести налоговый вычет на расходы на физкультурно-оздоровительные услуги, стало известно в январе 2019 года. Основной целью этой инициативы назвали повышение физической активности и укрепление здоровья граждан. Предполагается, что благодаря этому налоговому вычету россияне смогут вернуть 13 процентов от стоимости фитнес-услуг.

На начало 2019 года граждане России могут получить социальные налоговые вычеты на обучение, лечение и приобретение медикаментов, благотворительность, негосударственное пенсионное обеспечение, добровольное страхование жизни и добровольное пенсионное страхование. Однако оформляли такой вычет только 10 процентов россиян, свидетельствуют данные национального агентства финансовых исследований.

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