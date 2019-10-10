Спорт поможет российским компаниям сэкономить на налогах

В России могут быть введены налоговые льготы для компаний, поддерживающих спортивные проекты. Соответствующее предложение высказал замглавы «Норильского никеля» Дмитрий Пристансков, которого цитирует ТАСС.

«Мы предложили ввести механизм уменьшения налогооблагаемой базы по налогу на прибыль на величину расходов на поддержку деятельности в сфере физкультуры и спорта», — отметил Пристансков.

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Также он предложил применять налоговый вычет, аналогичный уже действующему, в отношении расходов на поддержку культуры. Он может коснуться части налога на прибыль, перечисляемой в региональные бюджеты.

По словам Пристанскова, нынешние механизмы поддержки спорта со стороны бизнеса зачастую нецелесообразны для компаний из-за высокой налоговой нагрузки.

В мае президент России Владимир Путин поручил разработать закон о введении налогового вычета для граждан, занимающихся фитнесом. Расходы на занятия будут уменьшать базу по налогу на доходы физлиц.

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