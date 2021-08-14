Названы способы придумать надежный банковский пароль

Директор Центра экспертизы R-Vision Всеслав Соленик в беседе с агентством «Прайм» назвал способы придумать надежный банковский пароль.

По его словам, чаще всего мошенники получают возможность украсть банковские данные вследствие невнимательности или халатности жертвы. Он отметил, что для защиты банковских данных необходимо соблюдать все основные «правила гигиены информационной безопасности».

«С точки зрения создания и использования паролей важно, как минимум, чтобы пароль был сложным, не словарным и не содержал информацию о вас или месте, где он создан», — отметил Соленик.

Эксперт также посоветовал добавить в пароль случайные слова со специально допущенными ошибками или подменой символов. Также он призвал как можно чаще менять пароль и не использовать один и тот же на большом количестве сервисов.

Ранее эксперты по кибербезопасности предупредили россиян о новом виде мошенничества, который набирает популярность в последнее время. Хакеры подделывают сим-карты жертв, после чего переводят деньги из банковских приложений на свои счета.