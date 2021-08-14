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Перенос порта из Петербурга оценили в 110 миллиардов рублей

«Трансмашхолдинг» оценил перенос порта из Санкт-Петербурга в Усть-Лугу в 110 миллиардов
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Фото: Алексей Даничев / РИА Новости

«Трансмашхолдинг» (ТМХ) оценил стоимость переноса Большого порта Санкт-Петербурга в Усть-Лугу в 110 миллиардов рублей. Об этом рассказали РБК несколько участников совещания, прошедшего во вторник, 10 августа, в Минтрансе.

Как отмечает издание, такая же оценка содержится в письме заместителя гендиректора «Трансмашхолдинга» по экономике и финансам Олега Домского, которое он направил замминистра транспорта Александру Пошиваю.

В целом проект оценивается в 550 миллиардов рублей, что на 110 миллиардов больше, чем предполагалось ранее. Однако ранее стоимость проекта озвучивали без учета затрат на перенос портовых терминалов.

В июле президент России Владимир Путин оценил планы перенести портовые сооружения в Санкт-Петербурге. «Хотелось бы подумать о том, как будет развиваться авиационная составляющая, и, разумеется, надо подумать, как мы это все будем финансировать», — сказал президент.

В марте 2021 года совладелец «Трансмашхолдинга» Андрей Бокарев выступил с предложением перестроить в Санкт-Петербурге район Большого порта. Он захотел перенести портовые мощности в поселок Усть-Луга, а на освободившихся гектарах построить деловые районы, социальные объекты и жилье. Тогда реконструкцию оценили в 440 миллиардов рублей.

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