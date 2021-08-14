Мадридский «Реал» опроверг слухи о планах перейти в АПЛ

Мадридский «Реал» выступил с официальным заявлением относительно заметки в издании Mundo Deportivo. Текст доступен на сайте клуба.

«Информация о планах клуба покинуть Ла Лигу и участвовать в Английской премьер-лиге (АПЛ) является ложной и абсурдной», — отмечается в заявлении. Таким образом, «Реал» опроверг слухи о том, что руководство клуба якобы рассматривает вариант выступлений в другом национальном первенстве.

Ранее 14 августа Mundo Deportivo сообщил о планах руководства «Реала» перейти в АПЛ или другой топовый европейский чемпионат. В статье утверждалось, что данный вопрос прорабатывается уже несколько недель.

«Реал», «Ювентус» и «Барселона» продолжают работу над проектом Суперлиги. Клубы-основатели турнира выступили с критикой Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) в ответ на угрозы со стороны организации. Проект Суперлиги анонсировали в апреле. Большинство участников отказались от турнира, столкнувшись с угрозой санкций со стороны УЕФА и национальных футбольных ассоциаций.