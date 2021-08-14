Мадридский «Реал» задумался над переходом в АПЛ

Mundo Deportivo утверждает, что в руководстве «Реала» изучают вопрос выхода из Ла Лиги

Руководство мадридского «Реала» интересовалось возможностью выступать в другом национальном первенстве. Об этом сообщает Mundo Deportivo.

Как утверждает издание, «сливочные» уже несколько недель изучают возможность перехода в другой чемпионат. Отмечается, что к этому подтолкнула неудача в организации европейской Суперлиги. Президент «Реала» рассматривает вариант выступлений в другой европейской топ-лиге. В частности, переход в Английскую премьер-лигу (АПЛ). Помимо этого не исключается участие в соревнованиях в рамках итальянской Серии А или в немецкой Бундеслиге.

Проект Суперлиги был заморожен после того, как Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) резко выступил против нового турнира и пригрозил его участникам санкциями. Большинство клубов отказалось от проекта. «Реал», а также «Барселона» и «Ювентус» заявили о намерении организовать новую лигу.

В минувшем сезоне «Реал» занял второе место по итогам Ла Лиги. Чемпионом Испании стал мадридский «Атлетико». «Барселона» расположилась на третьей строчке в турнирной таблице.