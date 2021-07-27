«Манчестер Юнайтед» усилится футболистом «Реала»

«Манчестер Юнайтед» усилится французским защитником мадридского «Реала» Рафаэлем Вараном. Об этом сообщается на сайте английского клуба.

Клуб объявил о достижении договоренности с испанской стороной о трансфере игрока сборной Франции. Варану предстоит медицинский осмотр перед подписанием контракта с «Юнайтед».

Контракт 28-летнего француза с «Реалом» истекает летом 2022 года. Трансферная стоимость защитника оценивается в 70 миллионов евро, по версии Transfermarkt.

Варан — трехкратный чемпион Испании в составе «Реала». Футболист четырежды выигрывал Лигу чемпионов.

В составе сборной Франции Варан стал чемпионом мира в 2018 году.