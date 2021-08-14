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Новую школу в Кузбассе затопило после проверки губернатора

Построенную за 842 миллиона рублей школу в Кузбассе затопило после проверки губернатора
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Фото: Павел Лисицын / РИА Новости

В Кузбассе затопило новую школу, на строительство которой было выделено 842 миллиона рублей, после проверки губернатора Кемеровской области Сергея Цивилева. Об этом сообщило издание «Подъем».

Ливневую канализацию в школе прорвало после проведенной губернатором в четверг инспекции здания. Причиной происшествия назвали поломку ревизионной крышки канализации.

«Протечка воды длилась не более 5 минут, материального ущерба нет, школа начнет работу 1 сентября, как и запланировано», — сообщило Министерство строительства Кузбасса.

«Пресс-секретарь губернатора Екатерина Дубкова сказала, что ему доложили о происшествии», — сообщило издание «Подъем».

После проведенной проверки Цивилев заявил, что строители закончили все работы в срок, «с достаточно высоким уровнем качества». Также, по мнению главы региона, возведенное учебное заведение «должно войти в ТОП-10 лучших школ Кузбасса».

Ранее стало известно, что в Королеве на улице Академика Легостаева построят школу на 825 учеников. Контракт заключили с компанией «Автобытдор». Школу построят по госпрограмме.

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