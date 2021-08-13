Российский депутат перевел зарплаты хоккеистов в количество построенных школ

Депутат муниципалитета Ярославля Дмитрий Петровский перевел зарплату хоккеистов в количество школ, которые можно построить на эти деньги. Таким образом он отреагировал на новость, что хоккейный клуб «Локомотив» подписал трехлетний контракт с форвардом ЦСКА Максимом Шалуновым. Своим мнением депутат поделился в Facebook.

Политик подсчитал, что в год спортсмен получает по 90 миллионов рублей, а сверх этого — «жирные бонусы». По его словам, «попадание Шалунова в число лучших снайперов обойдется клубной казне еще в 25 миллионов рублей». Петровский не оценил подобную щедрость в отношении хоккеиста.

«У нас — разрушенные тиры, у нас нет дворовой инфраструктуры — и тут трата такого бабла? Да это завез в нашу область [бывший губернатор региона Анатолий]. Да это его наследство — крупные траты на содержание игроков "Локо". В принципе, единственное. Больше он области, кроме долгов, ничего не дал», — написал депутат и спросил, зачем 90 миллионов рублей тратить на «пинателя шайбы», когда на эту сумму можно построить хорошую школу.

Ранее Петровский сравнил жителей страны с умирающими негритятами. На основе известного стихотворения он сочинил считалку, которая, по его словам, удачно характеризует происходящие в стране процессы. Депутат отметил, что страна переживает управленческий кризис. «Чиновники не слышат не только людей, общество, они не слышат президента да и других чиновников тоже», — говорилось в подписи к стихотворению.