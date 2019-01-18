Российский депутат сравнил жителей страны с умирающими негритятами

Депутат городской думы Ярославля Дмитрий Петровский на основе известного стихотворения сочинил считалку, которая, по его словам, удачно характеризует происходящие в стране процессы. Свой стих он опубликовал на странице в Facebook.
«Десять негритят квартплату за месяц платили,
Одному не хватило денег, и их осталось девять.
Девять негритят, заплатив, поехали работать,
Один был столь голодный, что выпал, обессилев, и их осталось восемь.
Восемь негритят работали все дружно,
Но, заплатив налоги, один заснул навеки, остались всемером.
Семь негритят валежник рубили вместе,
Неправильно рубил один — и осталось шесть их.
Шесть негритят пошли на митинг вместе,
Один сопротивлялся, и их осталось пять.
Пять негритят, подвыпив, решили разобраться,
Решили, виноват один, и осталось их четыре.
Четыре негритенка пошли купаться в Норе,
Один хлебнул воды, и их осталось трое.
Трое негритят в больнице оказались,
Не нашел один 10 рублей, и вдвоем они остались.
Двое негритят дожили вот до пенсии,
Один, он тут же умер — остался лишь один.
Последний негритенок поглядел устало,
Свел счеты с жизнью, и никого не стало».
Как отмечает Петровский, страна переживает управленческий кризис. «Чиновники не слышат не только людей, общество, они не слышат президента да и других чиновников тоже», — говорится в подписи к стихотворению.
В феврале 2017 года депутат симферопольского горсовета Валерий Ильичев прочел стихи собственного сочинения, посвященные «вежливым людям», во время торжественного митинга в честь Дня Сил специальных операций.