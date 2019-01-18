Российский депутат сравнил жителей страны с умирающими негритятами

Депутат городской думы Ярославля Дмитрий Петровский на основе известного стихотворения сочинил считалку, которая, по его словам, удачно характеризует происходящие в стране процессы. Свой стих он опубликовал на странице в Facebook.

«Десять негритят квартплату за месяц платили,

Одному не хватило денег, и их осталось девять.

Девять негритят, заплатив, поехали работать,

Один был столь голодный, что выпал, обессилев, и их осталось восемь.

Восемь негритят работали все дружно,

Но, заплатив налоги, один заснул навеки, остались всемером.

Семь негритят валежник рубили вместе,

Неправильно рубил один — и осталось шесть их.

Шесть негритят пошли на митинг вместе,

Один сопротивлялся, и их осталось пять.

Пять негритят, подвыпив, решили разобраться,

Решили, виноват один, и осталось их четыре.

Четыре негритенка пошли купаться в Норе,

Один хлебнул воды, и их осталось трое.

Трое негритят в больнице оказались,

Не нашел один 10 рублей, и вдвоем они остались.

Двое негритят дожили вот до пенсии,

Один, он тут же умер — остался лишь один.

Последний негритенок поглядел устало,

Свел счеты с жизнью, и никого не стало».

Как отмечает Петровский, страна переживает управленческий кризис. «Чиновники не слышат не только людей, общество, они не слышат президента да и других чиновников тоже», — говорится в подписи к стихотворению.

В феврале 2017 года депутат симферопольского горсовета Валерий Ильичев прочел стихи собственного сочинения, посвященные «вежливым людям», во время торжественного митинга в честь Дня Сил специальных операций.

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