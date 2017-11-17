На «России 1» прочитали написанное на деньги Госдепа стихотворение о Навальном

В эфире программы «60 минут» на телеканале «Россия 1» главный редактор RT Маргарита Симоньян зачитала стихотворение о президенте России Владимире Путине и политике Алексее Навальном, которое, по ее мнению, демонстрирует, «что пишут либеральные СМИ на деньги американских налогоплательщиков». Фрагмент передачи размещен на YouTube.

«Американские СМИ, оплачиваемые Госдепом и работающие в России, занимаются только и исключительно пиаром российской оппозиции и антипиаром Путина», — отметила Симоньян.

После она зачитала стихотворение и добавила, что этим СМИ занимались «десятилетиями».

Накануне, 15 ноября, депутаты Госдумы приняли в третьем, заключительном чтении законопроект, который приравнивает средство массовой информации к иностранному агенту в том случае, если оно получает финансирование из-за рубежа. Таким образом Россия приняла зеркальные меры на требование США зарегистрировать RT в качестве иноагента.