В Китае почти два десятка человек смыло в море

Почти два десятка человек смыло в море в провинции Фуцзянь на востоке Китая. Об этом в субботу, 14 августа, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление правительства уезда Чжанпу.

Инцидент произошел в уезде Чжанпу городского округа Чжанчжоу. По данным властей, 17 человек приехали на местный пляж из других регионов Китая. В какой-то момент людей смыло в море.

Прибывшие на место спасатели смогли вытащить из воды 16 человек. Из них десять погибли, состояние еще шестерых пострадавших оценивается как стабильное. Один человек на данный момент числится пропавшим без вести.

Другие детали произошедшего в настоящее время выясняются.

В мае сообщалось, что пара австралийцев из штата Новый Южный Уэльс 13 часов провела в пещере по пояс в ледяной воде после того, как их смыло огромной волной в океан, и выжила. Во время прогулки девушка остановилась на краю утеса, чтобы запечатлеть море на мобильный телефон. Через несколько секунд ее смыло огромной волной на скалы. Мужчина прыгнул за ней.