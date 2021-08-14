Жителей Латвии предупредили о резком повышении цен на отопление

С 1 сентября в Риге цены на теплоэнергию подскочат сразу на 27 процентов. Об этом сообщает Telegram-канал Sputnik. С начала осени тариф на теплоснабжение составит 57,31 евро за мегаватт-час (MWh) — это на 26,6 процента больше нынешнего тарифа (45,27 евро за мегаватт-час).

Как предупредили в комиссии по регулированию цен, это связано с резким подорожанием газа на европейских биржах. Сообщается, что в июле цена газа на немецкой бирже Gaspool была в пять раз выше по сравнению с аналогичным периодом 2020 года. Главный поставщик тепловой энергии, закупаемой RS — концерн AS Latvenergo — уже объявил о планируемом повышении своих расценок. Ожидается, что и остальные независимые поставщики тепловой энергии также повысят цены.

Жильцам же посоветовали обращаться в домоуправление, чтобы пересмотреть установленный температурный режим. Правильно подобранный температурный режим, по словам представителей поставщика, снизит общий расход тепла в многоквартирных домах. В компании сообщили, что каждый градус тепла внутри квартиры повышает счет за тепловую энергию на 5 процентов.

В январе стало известно, что в российской Арктике и на Дальнем Востоке появятся теплоэлектростанции, работающие на отходах деревообрабатывающей промышленности. Благодаря этому жители жители удаленных и изолированных районов будут обеспечены теплом и светом, полученным от возобновляемых источников энергии.