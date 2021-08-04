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Раскрыты бенефициары давления на «Северный поток-2»

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Фото: Cezary Aszkielowicz / Reuters

Главные бенефициары давления на газопровод «Северный поток-2» — это американские производители сжиженного природного газа (СПГ). Об этом в беседе с «Лентой.ру» заявил ведущий научный сотрудник Центра германских исследований Института Европы РАН Александр Камкин.

Камкин пояснил, что давление США на Германию — это «изощренная политика» по навязыванию Европе диверсификации поставок газа. Таким способом Вашингтон стремится увязать поставки своего СПГ с переговорами по «Северному потоку-2» и вообще европейской энергетической политикой.

«Плюс, конечно же, [США заинтересованы в] сохранении Украины как инструмента политического давления на Россию не только в сфере энергетики, но и в безопасности», — отметил эксперт.

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Ранее парламентарии США, Великобритании, Ирландии, Эстонии, Литвы, Латвии, Чехии, Польши и Украины опубликовали совместное заявление с критикой «Северного потока-2». Авторы документа назвали проект геополитическим инструментом России, обвинив Москву в стремлении использовать газопровод для шантажа и оказания давления на Украину.

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