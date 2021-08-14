Ценности
 
Последние новости
Названо место строительства первого города в Сибири по идее Шойгу
В НАСА раскрыли подробности образования дыры в российском «Союзе МС-09»
Мигранты устроили массовую драку в Москве и попали на видео 
Почти 100 тысячам иностранцев запретили въезд в Россию
В США назвали две трагические ошибки Байдена в Афганистане
Талибы захватили столицы еще нескольких провинций и приблизились к Кабулу
Миронов заявил о необходимости проведения «амнистии перепланировок» в России
У офиса Зеленского столкнулись полиция и националисты
Капитан МВД покончил с собой в Москве
На Украине рассказали о планах Меркель поставить Зеленского перед выбором
Новости партнеров
Прослушать новость

50-летняя телеведущая снялась на яхте в платье с глубоким декольте

Перейти в «Мою Ленту»
Фото: @noholdenback

Британская телеведущая Аманда Холден поделилась откровенным фото, сделанным во время семейного отдыха, и порадовала фанатов. Снимок появился на ее странице в Instagram.

50-летняя знаменитость снялась на палубе яхты на фоне водоема и суши. На размещенном кадре она позирует в коротком пляжном платье белого цвета, которое оформлено кружевом и глубоким декольте. Образ Холден дополнили солнцезащитные очки, золотые подвеска, серьги и браслеты.

Подписчики восхитились внешним видом ведущей в комментариях под постом, который набрал 68 тысяч лайков. «Как всегда выглядишь просто потрясающе», «Молодая красотка», «Фигура!», «Просто поразительная», «Выглядишь шикарно, наслаждайся отдыхом!», «Обожаю тебя, Аманда», «Секси!» — высказывались поклонники.

В июле поза Аманды Холден на новом снимке в бикини вызвала споры в сети. На нем знаменитость лежит возле бассейна в розово-белом бикини. При этом на фоне открывается вид на океан. «Ты всегда отдыхаешь в напряженной позе?» — интересовались комментаторы.

Истории без цензуры и запретов. Подписывайтесь на «Ленту дна» в Telegram
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
50-летняя телеведущая показала фигуру в бикини во время отдыха
Поза 50-летней телеведущей на новом снимке в бикини вызвала споры в сети
50-летняя телеведущая снялась в боди на велосипеде и подверглась критике в сети
Ценности
Ценности00:03 3 июня
Принцесса Диана

Властная красота.

Как женщины королевской семьи веками боролись с правилами дресс-кода и становились идолами моды
01:1410 августа

Откровенный наряд 18-летней дочери Кейт Мосс разочаровал фанатов

20:30 9 августа

Иностранная блогерша сняла пародию на видео российской гимнастки в белье

19:55 9 августа

Медаль Тимановской поднялась в цене в четыре раза на Ebay за полдня

Ценности00:0327 мая
Показ коллекции дизайнера Юлии Далакян на Mercedes Benz Fashion Week Russia, 2021 год

«Нам просто денег не хватает».

Почему российская мода не дотягивает до мировой и когда у нее появится шанс обогнать Запад
18:16 9 августа

Мэйуэзер показал 16 любимых суперкаров в своем подземном гараже

17:22 9 августа

Чечня заказала открытки и ручки с позолотой на 1,5 миллиона рублей

17:19 9 августа

Грета Тунберг снялась для Vogue и обвинила моду в загрязнении природы

Ценности00:0117 мая
Бритни Спирс (в центре), 2002 год

Ниже пояса.

Как менялась мода на джинсы и почему спускать их на бедра вновь стало трендом
16:00 9 августа

Российскую модель Анну Калашникову ограбили в поезде на миллионы рублей

15:14 9 августа

Журналист назвал олимпийскую чемпионку мужеподобной и разозлил ее поклонников

03:10 9 августа

Мадонну «без щек» уличили в копировании стиля Кардашьян

Россия
Миронов заявил о необходимости проведения «амнистии перепланировок» в России
«Наши ребята не дождались помощи»
21 год назад затонула подлодка «Курск». Почему погибли люди и можно ли было их спасти?
Автомобиль насмерть сбил перебегающего МКАД россиянина
Путин поговорил с приглашенной им на отдых в Сочи многодетной семьей
«Это было чудовищное гестапо!»
 
Мосметро напомнило правила поиска утерянных вещей
«Зачем обрекать нас на муки? Вы люди или нет?»
История тяжелобольных россиян, которых отказывались лечить врачи
Все материалы
Мир
Сотрудники посольства США в Кабуле начали уничтожать секретные документы
«Они не боятся правосудия»
Арабская мафия захватила Германию. Почему против криминальных кланов бессильны все законы?
ВОЗ объяснила рост доли случаев COVID-19 среди детей
Переходят границу.
Турция мягко захватывает страны бывшего СССР. Почему Россия не может ей помешать?
Канада примет 20 тысяч беженцев из Афганистана
Посольство Британии ответило России на отказ продлить визу журналистке
Голосуй или умри!
Кровавые убийства, террор наркокартелей и атмосфера страха: как проходят выборы в Мексике
Все материалы
Бывший СССР
Нелегальные мигранты вырыли подкоп и сбежали из лагеря в Литве
«ОМОН зверствовал»
Год назад белорусы вышли на улицы. Как Лукашенко подавил самые массовые протесты в истории страны
Украинский журналист Гордон обругал Порошенко и назвал его мародером
Польша выдворила группу нелегалов назад в Белоруссию
Признание Крыма, вторжение на Украину, интеграция с Россией и протесты.
О чем Лукашенко рассказал на пресс-конференции?
В Белоруссии материалы оппозиционного издания Tut.by признали экстремистскими
«Лукашенко не ожидал такой реакции общества»
Как изменилась Белоруссия за год протестов и репрессий
Все материалы
Экономика
Китай провалил попытку уравнять богатых и бедных
Телки — на выход.
Доминированию коров в сельском хозяйстве приходит конец. Как их заменят козы и почему это выгодно?
Цена бензина в России побила исторический рекорд
Гуманизация и безопасность с пользой для бюджета.
Как России развиваться: идеи предпринимателя Дмитрия Давыдова
В Енисей выпустят миллионы мальков сибирского осетра
Стал известен объем недоедания россиян
«На Олимпиаде-2024 в Париже от нас ждут реванша».
Арина и Дина Аверины — о болельщиках, спорте и отдыхе
Все материалы
Силовые структуры
Командовавшего спецназом «Вымпел» генерала ФСБ объявили в розыск
Причиной взрыва автобуса в Воронеже назвали газовый баллон.
В результате ЧП погибли два пассажира и пострадали 20
Задержаны пособники побега заключенных из подмосковного ИВС
Люди особого назначения
Советские разведчики, изменившие историю. Спецпроект «Ленты.ру»
Взрывотехники ФСБ подключились к расследованию ЧП с автобусом в Воронеже
ФСБ задержала 73-летнего ученого по делу о госизмене.
Разработчика гиперзвукового оружия подозревают в раскрытии секретов
Следователи допросят помогавших в навигации полета Ми-8 сотрудников авиакомпании
Все материалы
Наука и техника
Дважды Герой Советского Союза летчик Борис Сафонов погиб в бою 30 мая 1942 года«У нас героем становится любой»
Кем были Герои Советского Союза, за что их лишали званий и казнили?
Нечем дышать.
Как кислород влияет на агрессивность раковых опухолей
«Ростех» презентовал Су-75
Способен ли российский истребитель уничтожить американский F-35?
Все материалы
Спорт
«Мы готовились к этому всю жизнь»
Россияне завоевали 71 медаль на Олимпиаде в Токио. Это лучший результат с 2004 года
Пита Тауфатофуа«Люди не в курсе нашей тяжелой работы»
Эти спортсмены не выиграли медалей на Олимпиаде, но все равно покорили мир
Российские гимнастки остались без золота Олимпиады впервые за 25 лет.
Их соперница грубо ошиблась, но все равно победила
Лионель МессиМесси ушел из «Барселоны».
Где теперь будет играть один из лучших футболистов мира?
Все материалы
Культура
Робин из комиксов о Бэтмене станет бисексуалом
Он такой один.
Американцы сняли про Барака Обаму пятичасовое кино. Почему его надо посмотреть?
MaкSим показала первое фото из больницы после выхода из комы
Лоло ЗуайГлавная музыка месяца:
курортный роман Земфиры и 50 заплаканных мужчин
En+ Group представит экологичную скульптуру на фестивале в Лондоне
«Я достал из раны бомбу и оцепенел»
Военный хирург объездил самые горячие точки планеты. Теперь он рассказал о них миру
Экс-супруга Эминема попыталась покончить с собой
Все материалы
Интернет и СМИ
Известный российский блогер приехал в столицу Афганистана и описал обстановку
Собчак высмеяла участников нового шоу Бузовой и сравнила их с Тарасовым
«Чудо, что я дышу»
Случайная стрельба сломала жизнь молодой американке. Но она не отчаялась и стала известной на весь мир
Гендиректор «Би-би-си» осудил отказ России в продлении визы журналистке
«Третий глаз»
Как система тотальной слежки доводит офисных сотрудников до самоубийства
В Британии прокомментировали отказ России в продлении визы журналистке
Раздвоение личностей.
Хакеры взяли на вооружение системы распознавания лиц. Чем это опасно для миллионов людей?
Все материалы
Ценности
Президент ЮАР Джейкоб Зума (в центре) и премьер-министр провинции Гаутенга Дэвид Махура (справа) танцуют во время празднования Дня Африки 24 мая 2015 года в ПреторииМиллиардеры трущоб.
Как живут богатейшие люди Африки, пока их страны утопают в нищете
Ники МинажРезиновая мечта.
Как «кроксы» превратились из обуви для моряков в модный тренд и принесли миллионы своим создателям
Себастьян Курц в кампании партии Die neue VolksparteiКлевый канцлер.
Как самый сексуальный политик планеты бросил университет и возглавил страну
Все материалы
Путешествия
Советская сказка.
Что ждет россиян в Азербайджане и почему там должен побывать каждый
Турцию охватили пожары и новая вспышка коронавируса.
В огне погибли люди, россиян эвакуируют из отелей
«Здесь совсем другие люди»
Россиянин отправился в Пакистан за приключениями. Чем его удивила мусульманская страна?
Все материалы
Из жизни
Турист принял застрявших на горе людей за блеющих козлов и чуть не прошел мимо
Женщина перестала носить одежду из-за аллергии на собственную кожу
Враг рода человеческого.
Как удачливый пират ограбил главного богача в мире и чуть не погубил Британскую империю
Врачи извлекли пронзивший череп насквозь прут из головы пациента и спасли его
Рыба упала с неба на припаркованный автомобиль и повредила его
«Таксисты говорят: "Путин — такой красивый"»
Переехавшая в Китай россиянка — о том, что иностранцев восхищает в русских
Щедрый клиент ресторана оставил больше 70 тысяч рублей чаевых сотрудникам кухни
Все материалы
Электрический Mercedes-Benz позволит пассажирам играть в тетрис и судоку
Lamborghini Countach возвращается
Всё о самой неожиданной новинке 2021 года
Экоактивисты угрожают сорвать Мюнхенский автосалон
Alpine A110: наследник французcкой легенды бросает вызов Porsche
Оригинальному Alpine A110 исполнилось шестьдесят
Mercedes-Benz будет предупреждать водителей о ямах на дороге
Нестареющему спорткару Alpine A110 — шестьдесят!
Избранное на «Моторе»: всё, что нужно знать о французской марке Alpine
На аукционе продают раритетный Porsche, принадлежавший Тому Крузу
Все материалы
Среда обитания
Названа выгодная альтернатива покупке квартиры в Москве
Почти даром.
Дома в Европе начали продавать по 11 рублей. Где их найти и как купить?
В Москве рекордно подорожало элитное жилье
Россияне кинулись скупать квартиры в одной европейской стране
«Лучше удержать квартирантов»
Сдача жилья в аренду уже не приносит дохода. Что будет с ценами?
«Советскую Белоруссию» вернут в Москву
Праведный огонь.
Глобальное потепление выжигает планету пожарами. Почему человечество бездействует?
Все материалы
Нацпроекты
Путин повысил возраст молодежи
Массовое кодирование
В России появятся цифровые рубли. Как новая валюта изменит экономику?
Школьные аттестаты захотели промаркировать QR-кодами
«Объем домашней работы вырос на 250 процентов»
Что думают о школьной удаленке родители, дети и учителя?
Приамурье впервые получит финансирование на региональные дороги по нацпроекту
Идите на свет
Россияне годами скрывали свои доходы. Как теперь их заставляют платить налоги?
Российский поселок полностью избавился от аварийного жилья
Все материалы
Моя страна
«Россия — это холодец»
Самые популярные и мемные песни об отдаленных уголках страны
«Вдруг я понимаю: это следы медведя»
Как москвичка изменила свою жизнь, чтобы объездить Россию и снять ее с дрона
«Добраться туда тяжело»
Барханы, снежные горы и цветущая сон-трава: затерянная Россия в объективе фотографа
Крещение киевлян«По крещеным детям плакали, как по мертвым»
Историк о главных мифах про крещение Руси
«Тянуло сюда душою»
История россиян, которые решили вернуться в родную деревню
«Мы ощутили место силы»
Белоснежные простыни, японские купели и самшиты: зачем россияне едут в глэмпинги
Таежный дзен.
Как Сибирь пытается стать лучшим местом для летнего отдыха в России
Все материалы