50-летняя телеведущая снялась на яхте в платье с глубоким декольте

Британская телеведущая Аманда Холден поделилась откровенным фото, сделанным во время семейного отдыха, и порадовала фанатов. Снимок появился на ее странице в Instagram.

50-летняя знаменитость снялась на палубе яхты на фоне водоема и суши. На размещенном кадре она позирует в коротком пляжном платье белого цвета, которое оформлено кружевом и глубоким декольте. Образ Холден дополнили солнцезащитные очки, золотые подвеска, серьги и браслеты.

Подписчики восхитились внешним видом ведущей в комментариях под постом, который набрал 68 тысяч лайков. «Как всегда выглядишь просто потрясающе», «Молодая красотка», «Фигура!», «Просто поразительная», «Выглядишь шикарно, наслаждайся отдыхом!», «Обожаю тебя, Аманда», «Секси!» — высказывались поклонники.

В июле поза Аманды Холден на новом снимке в бикини вызвала споры в сети. На нем знаменитость лежит возле бассейна в розово-белом бикини. При этом на фоне открывается вид на океан. «Ты всегда отдыхаешь в напряженной позе?» — интересовались комментаторы.