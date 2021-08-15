Внешний вид перенесшего коронавирус актера Балуева расстроил поклонников

Актер Балуев впервые появился на публике после перенесенного коронавируса

Актер Александр Балуев, около месяца назад перенесший COVID-19, впервые появился на публике после болезни. Об этом сообщает «Комсомольская правда».

По данным источника издания, артист страдал от постковидного синдрома и долгое время находился дома. Однако недавно он посетил празднование в честь дня рождения сына актера Глеба Матвейчука.

Фотографии Балуева с именинником появились в Instagram-аккаунте матери ребенка Елены Глазковой. Внешний вид артиста расстроил поклонников.

Комментаторы отметили, что их кумир «совсем сдал и постарел». «Коронавирус очень опасен — берегите себя, Александр Николаевич», — отметили пользователи соцсетей.

Александр Балуев известен по таким фильмам, как «Мусульманин», «Миротворец», «Затворник», «Антикиллер» и «Турецкий гамбит».