Боец MMA нокаутировал соперника за 15 секунд

Деандре Андерсон досрочно завершил схватку в своем дебютном поединке в Cage Fury FC

Американский боец смешанного стиля (MMA) Деандре Андерсон одержал победу на турнире Cage Fury FC. Ролик доступен в Twitter-аккаунте UFC Fight Pass.

24-летний американец уверенно дебютировал в рамках организации. Он нокаутировал оппонента ударом рукой всего за 15 секунд. Таким образом, Андерсон одержал пятую победу подряд в карьере. В MMA американец не уступал ни разу.

Ранее 15 августа в сети появилось видео нокаута в исполнении американского боксера Нико Али Уолша — внука прославленного чемпиона мира Мухаммеда Али. Американец дебютировал в профессиональном боксе и одержал победу нокаутом.

14 августа был опубликован ролик с турнира по MMA Professional Fighting League. В одном из поединков американец Майкл Ломбардо досрочно завершил схватку, ударив соперника ногой в голень.

