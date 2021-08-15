Число зараженных коронавирусом детей в больницах США побило рекорд

В субботу в США с коронавирусом госпитализировали более 1,9 тысячи детей

Число детей, госпитализированных с коронавирусом в США, в субботу достигло рекордного значения, пишет Reuters.

По данным на 14 августа, за сутки в американские больницы с COVID-19 поступили 1902 ребенка, зараженных коронавирусом. Больницы на юге страны из-за вспышки штамма «дельта» полностью загружены тысячами пациентов, за последние две недели их число неоднократно побивало рекорды. Согласно данным министерства здравоохранения США, в настоящее время дети составляют около 2,4 процента госпитализаций с этим диагнозом. Школьники младше 12 лет не имеют права на вакцинацию, что делает их более уязвимыми для инфекции, вызванной новым вариантом COVID-19.

«Это не прошлогодний COVID-19. Этот еще хуже. И наши дети пострадают от него больше всего», — заявила бывший президент Американской академии педиатрии Салли Гоза.

Согласно данным Центров по контролю и профилактике заболеваний США, количество впервые госпитализированных пациентов с коронавирусом в возрасте от 18 до 49 лет на этой неделе также стало рекордным. Сильнее всего «дельта» развивается во Флориде, на нее приходится пятая часть всех пациентов с COVID-19. В субботу в штате врачи зарегистрировали рекордные 16100 заболевших.

Ранее ученые обнаружили, что у родившихся во время пандемии детей значительно снизился IQ (коэффициент интеллекта). Средний показатель тестов по шкале Маллена для раннего развития у тех, кто появился на свет во время пандемии, составил 78 — в то время, как для тех детей, кто родился до нее (с 2011 по 2019 годы), он составлял 100.